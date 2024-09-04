Полуторогодовалой россиянке удалили палец на руке

В Москве полуторагодовалой девочке удалили шестой палец на руке

Россиянка родилась с шестью пальцами на руке. На днях в Морозовской детской больнице в Москве полуторагодовалой девочке удалили лишний палец, сообщили в пресс-службе столичного депздрава.

У ребенка диагностировали полидактилию — врожденный порок развития, который характеризуется дополнительными пальцами на кистях или стопах.

Лечение проходило в два этапа: сначала хирурги удалили добавочный палец и зафиксировали кисть в скорректированном положении металлофиксатором. Спустя месяц ей сняли металлические конструкции.

Как заверили в департаменте здравоохранения Москвы, операция прошла успешно. «Девочка в дальнейшем сможет правильно развивать моторные навыки», — уточнили в пресс-службе.

В 2022 году травматологи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили шестой палец на ноге полуторогодовалому мальчику. Ребенок также страдал от врожденной патологии.