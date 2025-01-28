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13:49, 28 января 2025Путешествия

Российский самолет резко сменил курс из-за потерявшей сознание пассажирки

Самолет S7 вернулся в аэропорт вылета из-за потерявшей сознание пассажирки
Алина Черненко

Фото: Florian van Duyn / Unsplash

Самолет российской авиакомпании S7 резко сменил курс из-за заболевшей пассажирки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в понедельник, 27 января, на рейсе из Благовещенска в Новосибирск. Во время полета женщина старше 30 лет внезапно потеряла сознание и не отвечала на вопросы. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. О дальнейшей судьбе путешественницы не сообщается.

Ранее вылет самолета другой российской авиакомпании, Red Wings, сорвался из-за упавшей в обморок пассажирки. 17-летней девушке стало плохо на борту — она потеряла сознание из-за понизившегося артериального давления.

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