Российский уголовник получил новый срок за похвалы Третьему рейху и нацистские татуировки

В Мордовии заключенный продемонстрировал нацистские татуировки и получил срок

В Республике Мордовия ранее осужденный россиянин получил новый срок — шесть лет лишения свободы за реабилитацию нацизма. Об этом во вторник, 28 января, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 27-летний мужчина, осужденный за незаконный оборот наркотиков, в исправительной колонии рассказывал другим заключенным, что одобряет преступления, совершенные Третьим рейхом. В подтверждение своей приверженности к идеологии нацизма он продемонстрировал сокамерникам татуировки с символикой фашистской Германии.

28 августа 2024 года сообщалось, что в Ханты-Мансийске двум ранее осужденным российским заключенным дали срок за публичные призывы к террористической деятельности и участие в террористической организации.