«Shot проверка»: Салоны автомобилей Changan в России начало заметать снегом

Российские владельцы автомобилей китайского концерна Changan столкнулись зимой с неприятным сюрпризом — салоны «китайцев» неизвестным образом заметает снегом. Об этом пишет «Shot проверка».

Так, владелец Сhangan CS55 в беседе с изданием рассказал, что обнаружил заснеженный салон автомобиля наутро после сильной вьюги. По его словам, снег попал на сиденья, дверцы, панельки и пол, несмотря на закрытые окна. При этом в багажнике было чисто. Из-за этого мужчина решил, что все дело в люке автомобиля.

Уточняется, что с такой проблемой столкнулись и другие владельцы «китайцев». Дело оказалось в заводском включении опции проветривания салона, из-за которого люк или окна открываются автоматически. «Но об этой функции мало кто знает. Прошаренные водители отключают ее в настройках на период зимы, чтобы в салон машины не попадал снег. Автозапуск может сработать от случайного нажатия — кнопки на пульте очень чувствительны и могут нажиматься даже в кармане джинсов», — отметило издание.

Ранее российские таксисты пожаловались на качество автомобилей из Китая. По их словам, ресурс китайских машин для использования в такси не сравнить с тем, что был у массовых европейских и корейских марок. В одном из таксопарков указали, что у 70 процентов закупленных автомобилей китайских марок быстро вышли из строя вариаторы.