Серфер подрался с трехметровой акулой и спасся

В Австралии серфер Киттоу подрался с 3-метровой узкозубой акулой и чудом спасся

Серфер рассказал о схватке с трехметровой узкозубой акулой, которая атаковала его у берегов штата Западная Австралия. Историю о сражении с огромной хищной рыбой публикует New York Post.

37-летний Дэйл Киттоу подвергся нападению акулы в среду, 22 января. Серфер сразу заметил хищницу и стал ждать, что она предпримет. В момент атаки Киттоу спрыгнул с серфа и толкнул его в морду акуле. «Я спрыгнул в воду и вставил доску между собой и акулой. И она вцепилась в него», — описал он схватку с хищницей.

В итоге и акула, и Киттоу запутались в шнуре, который связывал его с серфом. Мужчина заявил, что подрался с акулой и нанес ей несколько ударов, прежде чем сумел отцепить шнур от ноги и благополучно добраться до берега. «В определенные моменты было ощущение, что все закончится не лучшим образом. Но мне страшно повезло спастись. Случилось маленькое чудо», — прокомментировал итог столкновения с акулой Киттоу.

Ему удалось сохранить на память кусок доски, откушенный акулой. Сам серф забрали на экспертизу представители властей, чтобы точно установить вид акулы, которая напала на Киттоу.

Ранее сообщалось, что американский серфер Кэндзи Нонака, который потерял ногу в схватке с акулой, вернулся в океан. Хищная рыба набросилась на него в ноябре 2024-го у берегов Гавайев.

