Пользу от увеличения штрафов за антисанитарию в квартирах россиян оценили

Юрист Воробьев: Без должной работы органов штрафы за антисанитарию неэффективны

Штрафы за антисанитарию в квартирах будут эффективны только при должной работе контролирующих органов. Принесет ли повышение штрафов пользу, изданию RuNews24.ru пояснил юрист Алексей Воробьев.

По мнению эксперта, без пристального контроля и своевременного реагирования на жалобы рост штрафов не поможет в борьбе с антисанитарией в квартирах россиян. «Закон поможет усмирить тех, кто плодит антисанитарию, только при одном условии — контролирующие органы должны четко исполнять закон. Для этого нужно реагировать на сообщения о правонарушении незамедлительно. Мало создать закон, важно его исполнять, притом с обеих сторон», — убежден Воробьев.

Проект Госдумы, предусматривающий новый размер штрафов за антисанитарные условия в квартирах, находится на этапе разработки. Авторы закона намерены увеличить штраф с 500 рублей и 1,5 тысячи рублей вплоть до полумиллиона. Кроме санитарных норм, новые предписания коснутся самовольной перепланировки и нарушения правил использования жилых помещений.

Ранее сообщалось о неугомонной заводчице кошек из Приморья. Женщина приютила у себя в квартире больше 65 животных. Кошек содержали в полной антисанитарии и отказывали им в должном уходе. Хозяйка приходила в квартиру только раз в неделю. В таких условиях многие котята просто не выживали.