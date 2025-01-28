Состояние здоровья Василия Ливанова осложнилось

РЕН ТВ: Актеру Василию Ливанову из-за осложнений вызвали ревматолога в больницу

Известному актеру Василию Ливанову из-за осложнения состояния здоровья потребовался ревматолог. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Специалиста вызвали для дополнительной консультации прямо в больницу, где находится артист. Сообщается, что у Ливанова выявлено воспалительное поражение межпозвонковых дисков. Медикам пришлось дважды вызывать ревматолога к артисту.

Ранее жена Василия Ливанова опровергла информацию о его состоянии. Она заявила, что у актера не было обнаружено нарушения кровообращения мозга.