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15:34, 28 января 2025Культура

Состояние здоровья Василия Ливанова осложнилось

РЕН ТВ: Актеру Василию Ливанову из-за осложнений вызвали ревматолога в больницу
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известному актеру Василию Ливанову из-за осложнения состояния здоровья потребовался ревматолог. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Специалиста вызвали для дополнительной консультации прямо в больницу, где находится артист. Сообщается, что у Ливанова выявлено воспалительное поражение межпозвонковых дисков. Медикам пришлось дважды вызывать ревматолога к артисту.

Ранее жена Василия Ливанова опровергла информацию о его состоянии. Она заявила, что у актера не было обнаружено нарушения кровообращения мозга.

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