Стало известно об увольнении раскритикованной Хинштейном за отпуск в Индии чиновницы

Курская чиновница Мусьял уволилась после критики Хинштейна из-за отпуска в Индии

Временно исполняющий обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял уволилась после критики врио губернатора приграничного региона Александра Хинштейна из-за ее отпуска в Индии. Об этом стало известно Telegram-каналу «46 ТВ».

По сведениям издания, отдых чиновницы завершился 27 января. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как утверждает «46 ТВ», вместо Мусьял ведомство возглавит Александр Потанин.

До этого курская чиновница рассказала, что Хинштейн знал о ее отпуске в Индии.

Женщина пояснила, что не имеет доступа к секретной информации. В связи с этим, по мнению Мусьял, она не обязана согласовывать выезды за пределы России. Однако, добавила чиновница, она уведомила начальство о планах посетить дружественную России страну.

Хинштейн посвятил Мусьял несколько постов в Telegram-канале. Он раскритиковал решение чиновницы отправиться в отпуск во время спецоперации, поделился рассказом о вызванном его словами резонансе, а также поинтересовался у подписчиков, одобряют ли они его действия.