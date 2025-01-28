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06:42, 28 января 2025Мир

Трамп приказал накрыть США «Железным куполом»

Белый дом: Трамп подписал указ о разработке в США системы ПРО Железный купол
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп собрался накрыть страну «Железным куполом». О подписании американским лидером указа о разработке одноименной национальной системы противоракетной обороны (ПРО) сообщил пресс-пул Белого дома.

Трамп подписал документ во время своего перелета из Флориды в штат Мэриленд.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов заявил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации. По его словам, он поручит вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы защитить территорию страны, система ПРО будет полностью произведена в США.

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