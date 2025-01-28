Риттер: Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Келлога о РФ

Президенту США Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Так он отреагировал на недавние заявления американского лидера об украинском конфликте, в которых тот угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Россия не прекратит специальную военную операцию.

По словам Риттера, Трампу следует быть умнее, чтобы двигаться вперед. Он также заявил, что Келлогу неизвестно, как работает мировая экономика. «Он просто бросается глупыми цифрами, а Трамп его слушает. Владимир Путин, должно быть, смеется прямо сейчас»", — сказал американский разведчик.

Ранее Келлог оценил потери Украины в ходе специальной военной операции. По его словам, Украина за почти три года потеряла больше солдат, чем США во время войн во Вьетнаме и в Корее в совокупности.