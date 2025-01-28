ERR: Военные ВСУ недовольны тем, что в окопах нет сыновей украинских депутатов

Среди находящихся на передовой военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет недовольство властями, так как они считают, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на фронт отправили сыновей депутатов. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Журналисты ERR сообщили, что на фронте растет недовольство политиками, «которые много говорят о победе, но мало что делают для ее достижения». Военный ВСУ Юрий заявил изданию, что в зону боевых действий надо отправить представителей силовых ведомств, сотрудников военкоматов и детей депутатов. Таким образом, по его мнению, конфликт закончится быстрее. Комментируя вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет, он отметил, что «таким молодым людям не место на поле боя».

Ранее военные ВСУ рассказали изданию The Economist о тактике «затыкания дыр» на фронте. «Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — сказал один из военнослужащих.