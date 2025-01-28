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17:40, 28 января 2025Бывший СССР

Украинские военные захотели увидеть в окопах сыновей депутатов

ERR: Военные ВСУ недовольны тем, что в окопах нет сыновей украинских депутатов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Среди находящихся на передовой военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет недовольство властями, так как они считают, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на фронт отправили сыновей депутатов. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Журналисты ERR сообщили, что на фронте растет недовольство политиками, «которые много говорят о победе, но мало что делают для ее достижения». Военный ВСУ Юрий заявил изданию, что в зону боевых действий надо отправить представителей силовых ведомств, сотрудников военкоматов и детей депутатов. Таким образом, по его мнению, конфликт закончится быстрее. Комментируя вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет, он отметил, что «таким молодым людям не место на поле боя».

Ранее военные ВСУ рассказали изданию The Economist о тактике «затыкания дыр» на фронте. «Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — сказал один из военнослужащих.

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