Украинским военным предрекли попадание в новый «бахмутский коридор»

ВСУ после отступления из Курахово могут попасть в новый «бахмутский коридор»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) могут попасть в новый «бахмутский коридор». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Уточняется, что в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России блокируют до 12 украинских батальонов у села Константинополь. По сведениям Telegram-канала, данный участок фронта активно изолирует российская авиация с помощью авиабомб ФАБ.

«Такая тактика была впервые замечена еще в ходе боев за Херсон в 2022 году, однако полноценные огневые мешки ВС РФ смогли создавать только накануне взятия Артемовска (Бахмута). (...) Если все произойдет именно так, а вероятность этого высока, то ВСУ окажутся зажаты в изолированном для нормальной логистики и передвижений районе, где их по примеру "бахмутского коридора" начнут давить артиллерией и дронами», — говорится в публикации.

Также стало известно, что части батальонов ВСУ не назначена полоса обороны. Из-за этого подразделения регулярно перебрасывают на новые позиции, которые обстреливаются в том числе украинскими военнослужащими.

Ранее на Украине сообщили о вхождении российских войск в стратегически важный населенный пункт под Курахово. Речь шла о селе Андреевка в ДНР.