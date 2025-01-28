Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:52, 28 января 2025Наука и техника

Умер главный российский строитель дирижаблей

Mash: Умер главный российский строитель дирижаблей Александр Кирилин
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Karina Lobetskaya / Wikimedia

Умер президент и генконструктор компании «Аэростатика» Александр Кирилин, известный как главный российский строитель дирижаблей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание утверждает, что популяризатор страдал от онкологии. Вчера ему была вызвана скорая помощь, однако от госпитализации специалист отказался.

До начала специальной военной операции Кирилин разрабатывал сверхтяжелые аэростаты для переброски нефтеоборудования по Сибири. В настоящее время предложенные им дирижабли используются для ретрансляции радиосигналов и в наведении.

В сентябре 2023 года военный эксперт, директор Музея Войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в беседе с порталом MK.RU рассказал, что российские аэростаты с радиолокационными станциями могут стать средством борьбы с украинскими ударными дронами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни десантников ВСУ пошли в контратаку в Курской области

      СБУ организовала доставку траурного венка российскому генерал-майору

      Лавров назвал главу ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против России

      Трамп отреагировал на появление обрушившего акции Nvidia китайского ИИ-проекта

      Версия украинского политика о целях генетического тестирования в России не подтвердилась

      В кока-коле нашли опасный химикат

      Мизулина отреагировала на критику трека «Сигма-бой»

      Москалькова высказалась о списке пропавших в Курской области при оккупации ВСУ

      Лавров заявил о подыгрывании ЮНЕСКО всем желающим нанести поражение России

      Россиянин беспричинно ударил школьницу на улице и пошел дальше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше