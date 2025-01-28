В двух российских регионах сработали системы ПВО

В Белгородской и Брянской областях сработали системы ПВО

В Белгородской и Брянской областях сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Попытка атаки на российские регионы произошла во вторник, 28 января, с 08:15 до 10:40 по московскому времени. Всего средствам ПВО удалось сбить три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве уточнили, что один дрон уничтожили в Брянской области, а еще два — в Белгородской. Каких-либо других подробностей в министерстве не предоставили.

В ночь на 28 января, по информации Минобороны, ВСУ выпустили пять беспилотников по трем регионам России. Под удар попали Брянская и Белгородская области, а также Крым. Данных о последствиях попыток атак в ведомстве не привели.