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12:18, 28 января 2025Россия

В двух российских регионах сработали системы ПВО

В Белгородской и Брянской областях сработали системы ПВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской и Брянской областях сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Попытка атаки на российские регионы произошла во вторник, 28 января, с 08:15 до 10:40 по московскому времени. Всего средствам ПВО удалось сбить три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве уточнили, что один дрон уничтожили в Брянской области, а еще два — в Белгородской. Каких-либо других подробностей в министерстве не предоставили.

В ночь на 28 января, по информации Минобороны, ВСУ выпустили пять беспилотников по трем регионам России. Под удар попали Брянская и Белгородская области, а также Крым. Данных о последствиях попыток атак в ведомстве не привели.

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