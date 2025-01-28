В Госдуме объяснили сообщения о попытках США убить Путина

Депутат Белик: Слова Карлсона о попытках США убить Путина являются образными

Слова американского журналиста Такера Карлсона о попытках США убить президента России Владимира Путина являются образными. Такое объяснение выдвинул член комитета по международным делам Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, американский журналист выразился образно, говоря про желание убийства президента Российской Федерации. Но посыл он выразил очень точно — нас мечтают физически уничтожить как цивилизацию», — сказал депутат.

По его мнению, подобное желание Запада не исчезло и только растет после череды неудачных попыток. Парламентарий также пояснил, что западные политики видят этот мир только для себя.

Ранее Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина. При этом журналист не стал приводить каких-либо подробностей или доказательств организации или попыток покушения.