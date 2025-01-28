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20:02, 28 января 2025Россия

В Госдуме предложили Гренландии войти в состав России и порассуждали об общем этносе

Депутат Госдумы Милонов предложил Гренландии войти в состав России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Гренландия могла бы войти в состав России и стать новой республикой. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он напомнил о высказывании президента США Дональда Трампа, что Канада является беднейшей и нищей провинцией Америки. При этом, подчеркнул парламентарий, Соединенные Штаты находятся в глубоком экономическом и политическом кризисе.

«То есть Россия является единственным нормальным государством с устойчивой экономикой и политической системой, которое может поддержать наш общий этнос. Этнос, который живет и в России, и в Гренландии. Этот этнос называется "инуиты", или "эскимосы", как у нас принято», — сказал он.

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Депутат считает, что, так как коренной народ Гренландии и России говорят на диалекте одного языка, то Москва могла бы выступить и защитить этот народ и сохранить его культуру.

Милонов предложил острову войти в состав России в качестве, например, Гренландской народной республики. После чего субъект получит поддержку и необходимую защиту.

«Отдали все оружие Украине и тем самым не могут называться полноценным государством. Россия и Гренландия — это одна страна», — заключил парламентарий.

Ранее власти Дании призвали Европейский союз и НАТО игнорировать угрозы президента США Дональда Трампа, который заявил о намерении добиться контроля над Гренландией.

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