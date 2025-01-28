В Харьковской области объяснили военное значение Двуречного

Глава Харьковской ГВА Ганчев: Двуречное поможет наступлению в сторону Волчанска

Взятие под контроль Двуречного поможет продвижению российских войск по направлению в сторону Волчанска. Военное значение населенного пункта в беседе с РИА Новости объяснил глава Харьковской гражданско-военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев.

«Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор», — заявил чиновник.

Он добавил, что Двуречное находится на одной из господствующих высот на правом берегу реки Оскол. Поэтому его занятие уменьшает способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести обстрел российского тыла.

Ранее украинский глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российские войска могут зайти в тыл ВСУ в районе Волчанска и прорваться в Купянск, закрепившись в поселке Двуречное на правом берегу Оскола.