В кока-коле нашли опасный химикат

Bloomberg: Coca-Cola отзывает напитки из-за найденного в них хлората

Компания Coca-Cola Europacific Partners Plc решила отозвать с европейского рынка ряд безалкогольных напитков, включая Coke, Fanta и Sprite, из-за высокого содержания в них токсичного хлората. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Банки и бутылки, содержащие избыточное количество этого химиката, продаются в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге с ноября 2023 года. Потребителей призывают вернуть любую емкость с производственным кодом от 328 GE до 338 GE включительно.

Летом минувшего года стало известно о проблемах с качеством продукции у другого гиганта — корпорации Nestle. Ее обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро. Оказалось, что компания десятилетиями торговала водой из фекальных источников. Она была загрязнена кишечной палочкой и пестицидами. Nestle фильтровала ее запрещенными методами и продавала как природную минеральную. За последние 15 лет сумма мошенничества выросла до трех миллиардов евро.