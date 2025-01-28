В Кремле отреагировали на решение Венгрии продлить санкции против России

Песков о решении Венгрии по санкциям: Будапешт мог получить заверения от ЕС

Решение Венгрии о согласии с Европейским союзом (ЕС) на продления антироссийских санкций, вероятно, связано с получением Будапештом заверений от Брюсселя относительно переговоров по транзиту газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия для продления упомянутых санкций. Эти условия имели отношение к позиции киевского режима», — отреагировал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит Украине затянуть возобновление транзита газа из России. По его словам, возможности надавить на Киев есть. Министр отметил, что речь идет в том числе о вопросе евроинтеграции Украины и финансовой помощи постсоветскому государству.