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14:10, 28 января 2025Бывший СССР

В Латвии приостановили обучение украинских медиков из-за указа Трампа

LSM: В Латвии приостановили обучение украинских медиков из-за указа Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Егор Журавлёв / Wikipedia

В Латвии медицинский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинских специалистов из-за указа президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи иностранным государствам на 90 дней. Об этом сообщает новостной портал LSM.

Отмечается, что обучение медиков с Украины проводится в рамках финансируемого США проекта, чтобы они могли оказывать помощь раненым бойцам Вооруженных сил страны (ВСУ). Выделяемые деньги покрывают расходы на проезд, проживание и оплату труда привлеченных специалистов.

Председатель правления «Вайвари» Стелла Лапиня выразила надежду на продолжение сотрудничества после 90-дневного перерыва. По ее словам, программа предоставила большие возможности не только для развития украинской системы реабилитации, но и для латвийских специалистов.

Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней еще 21 января. В этот период будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

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