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23:44, 28 января 2025Бывший СССР

В ЛНР объяснили важность взятия двуреченского плацдарма в Харьковской области

Марочко: Взятие двуреченского плацдарма обеспечит ВС РФ продвижение к Купянску
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Взятие двуреченского плацдарма в Харьковской области обеспечит российским войскам продвижение к Купянску. Важность контроля над этими позициями объяснил отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«Спускаясь ниже самой Двуречной, мы выходим ниже по холмам к самому Купянску, в принципе это уже и делают наши военнослужащие, и там сам Купянск, как на ладони. То есть мы можем контролировать очень обширный участок местности», — заявил эксперт.

Он добавил, что в целом рельеф влияет на продвижение ВС РФ на купянском направлении. Кроме того, в ряде населенных пунктов Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обустроили серьезные фортификационные сооружения. В частности, в самом Купянске, куда российские военные заходили со стороны Синьковки и Петропавловки.

Марочко пояснил, что украинские войска необходимо отрезать от снабжения, чтобы осложнить им оборону. Он также сообщил, что на этом участке фронта идет борьба за господствующие высоты, Киев направил дополнительные подразделения и пытается не допустить продвижения России.

Ранее отставной подполковник рассказал о срыве ротации ВСУ в Харьковской области. Он сообщил, что данные о скоплении украинских военных были оперативно использованы ВС России для нанесения удара.

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