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12:06, 28 января 2025Бывший СССР

В МИД рассказали о массовых расстрелах мирных жителей со стороны ВСУ

Мирошник: Отходящие солдаты ВСУ проводят массовые расстрелы мирных жителей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении проводят массовые расстрелы мирных жителей. Об этом рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник в ходе своего доклада.

«По мере освобождения конституционных территорий Российской Федерации от украинских боевиков российские войска, заходя в города, столкнулись с фактами массовых расстрелов мирного населения уходящими подразделениями ВСУ», — рассказал посол.

Он добавил, что число погибших может достигать 300-350 человек минимум, исходя из опросов свидетелей эвакуированных городов, однако точное число установить на данный момент невозможно.

Помимо этого, как отмечает Мирошник, в рассказал мирных жителей Курской области много указаний на случаи мародерства, насильственного удержания гражданских лиц, внесудебных казней со стороны военнослужащих ВСУ по приказу их командования.

Ранее житель Часов Яра Павел Морковин рассказал, что украинские военные в городе занимались мародерством и массово грабили город.

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