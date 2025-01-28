РИА Новости: Украинские военные массово грабили Часов Яр

Украинские военные в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР) занимались мародерством и массово грабили город. Об этом рассказал местный житель Павел Морковин в беседе с РИА Новости.

Морковин рассказал, что у него была фура DAF с прицепом. Однажды в его гараж приехали бойцы 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех БМП, после чего забрали из помещения ценности: ароматизаторы, солярку и «все, что относится к гражданскому автомобилю». Мужчина подчеркнул, что спустя месяц из гаража угнали и саму фуру.

Житель Часова Яра подчеркнул, что этот случай не был единичным.

«Приезжаю я на работу. Стоит БТР-80. Я четко знал, что это харьковская тероборона. Открыли магазин. И выносят остатки продуктов, грузят в свой БТР. Потом на следующий день я на работу приезжаю - опять стоит этот БТР. Сидит их командир. И нон-стоп пьют оставшиеся энергетики, кока-колу из моего магазина. Опять выломали двери и все нормально у ребят», — рассказал Морковин.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что по мере освобождения от ВСУ территорий, в том числе в Курской области, появляются все новые и новые свидетельства мародерства украинских бойцов.