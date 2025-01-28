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05:30, 28 января 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского захотели поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Офис Зеленского хочет согласовать позиции с США до встречи Трампа и Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что лидер страны сможет поговорить с американским коллегой Дональдом Трампом до его встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что Зеленский хотел бы «сверить часы» с Трампом и согласовать «стратегическое видение» всего переговорного процесса перед встречей главы Белого дома с Путиным.

По данным источников издания в дипломатических кругах, Украине известно, что в Соединенных Штатах уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина, после чего глава Белого дома планирует провести полноценную встречу с российским коллегой. В статье говорится, что план по Украине будет формироваться в первую очередь в ходе контактов американской и российской сторон.

24 января Путин рассказал, что у него с Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Он также заявил о готовности спокойно поговорить с главой Белого дома по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.

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