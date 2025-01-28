Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 28 января 2025Россия

В России мужчина одним ударом лишил сознания проходившую мимо школьницу и попал на видео

В Забайкальском крае мужчина ударил в лицо проходившую мимо школьницу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Краснокаменске Забайкальского края мужчина одним ударом лишил сознания проходившую мимо 14-летнюю школьницу. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ИНЦИДЕНТ КРАСНОКАМЕНСК».

Съемка сделана вечером 25 января. На кадрах видно, как девочка и мужчина идут навстречу друг другу. Поравнявшись с подростком, прохожий наносит несовершеннолетней удар в область головы и уходит. Его жертва остается лежать на снегу.

Как выяснили авторы поста, инцидент произошел в районе местного кафе «Легенда», пострадавшая шла в гости к бабушке. Из-за удара девочка потеряла сознание. В больнице у нее диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга. Напавшего на нее мужчину задержали. Причины его поступка не уточняются.

Ранее в Башкирии подростки избили сверстника из-за сломанного телефона. Как стало известно, агрессоры обвинили жертву в порче экрана гаджета, который якобы треснул. С несовершеннолетнего требовали деньги, а позже ему сломали нос.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности разгрома ВСУ под Купянском

      В российском регионе врачей призвали не отправлять голосовые сообщения

      В России подростки обступили лежавшего на земле мужчину, избили его и попали на видео

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      ВСУ попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке

      Посол Украины в США назвала вбросом план урегулирования конфликта за 100 дней

      Российские БПЛА получат «Дронель»

      В российском регионе задержали оправдывающего теракт в «Крокусе» пропагандиста

      НХЛ запланировала провести Кубок мира без IIHF

      В России мужчина одним ударом лишил сознания проходившую мимо школьницу и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше