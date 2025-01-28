В России мужчина одним ударом лишил сознания проходившую мимо школьницу и попал на видео

В Забайкальском крае мужчина ударил в лицо проходившую мимо школьницу

В Краснокаменске Забайкальского края мужчина одним ударом лишил сознания проходившую мимо 14-летнюю школьницу. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ИНЦИДЕНТ КРАСНОКАМЕНСК».

Съемка сделана вечером 25 января. На кадрах видно, как девочка и мужчина идут навстречу друг другу. Поравнявшись с подростком, прохожий наносит несовершеннолетней удар в область головы и уходит. Его жертва остается лежать на снегу.

Как выяснили авторы поста, инцидент произошел в районе местного кафе «Легенда», пострадавшая шла в гости к бабушке. Из-за удара девочка потеряла сознание. В больнице у нее диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга. Напавшего на нее мужчину задержали. Причины его поступка не уточняются.

Ранее в Башкирии подростки избили сверстника из-за сломанного телефона. Как стало известно, агрессоры обвинили жертву в порче экрана гаджета, который якобы треснул. С несовершеннолетнего требовали деньги, а позже ему сломали нос.