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10:45, 28 января 2025Россия

В России подростки обступили лежавшего на земле мужчину, избили его и попали на видео

В Татарстане подростки избили мужчину, их сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Татарстане подростки избили мужчину и попали на видео. Снятый очевидицей ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

Кадры были сняты в городе Зеленодольске. На них несколько человек обступили лежащего на земле мужчину. Один из них наносит россиянину серию ударов. «Ребят, я вас на видео засняла», — кричит из окна автор видео, после чего подростки убегают.

По словам участников, которые приводит канал, избитый мужчина якобы ударил ребенка, будучи пьяным.

Ранее в Башкирии подростки избили сверстника из-за сломанного телефона. Перед этим они преследовали мальчика, требуя от него оплатить ремонт поврежденного гаджета. Местные жители заявили, что речь идет о молодежной банде.

ЖЗЛ
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