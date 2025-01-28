В России захотели ликвидировать фонд помощи трансгендерам

Минюст намерен ликвидировать фонд помощи трансгендерам в России

Главное управление Министерства юстиции России по Москве обратилось в столичный суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кунцевский суд столицы.

Отмечается, что дата рассмотрения иска по ликвидации фонда «Трансгендер» еще не назначена.

Ранее бывший политик-трансгендер из Алтайского края Роман Алешин, называвший себя Юлией, заявил, что на Радоницу осознал себя мужчиной и вернулся к своему изначальному имени. По его словам, он пересмотрел старые фотоальбомы своих родных, помолился за них и понял, что является мужчиной.