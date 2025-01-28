В российском регионе ветер разломил лопасти у двух вертолетов

В аэропорту Тикси ураганный ветер разломил лопасти у двух вертолетов Ми-8

В аэропорту Тикси в Якутии ветер разломил лопасти у двух вертолетов Ми-8, которые принадлежат «Полярным авиалиниям». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, порывы ветра в аэропорту в момент ЧП достигали до 40 метров в секунду, видимость составляла около 100 метров. В результате метель поломала несущие винты вертолетов. Росавиация проведет после случившегося проверку. Однако специалисты пока не могут прибыть на место происшествия из-за погоды.

Ураган, помимо этого, снес кровлю многоквартирного дома в поселке Быковский. Восстановление поврежденной инфраструктуры можно будет начать только после стабилизации погодной обстановки.

Ранее частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Артеме Приморского края. На борту воздушного судна находились три человека, никто из них не пострадал.