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18:19, 28 января 2025Мир

В Ватикане заявили об угрозах искусственного интеллекта

В Ватикане заявили об угрозе обожествления искусственного интеллекта
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Искусственный интеллект (ИИ) должен служить на благо человека, но его нельзя обожествлять, так как он неспособен заменить настоящих людей. Об этом сообщается в новом богословском документе дикастерий доктрины веры, культуры и образования Antiqua et nova.

«Обращаясь к ИИ как к воспринимаемому "Другому", большему, чем он сам, с которым можно разделить существование и ответственность, человечество рискует создать замену Богу. Однако в конечном итоге обожествляется и поклоняется не ИИ, а само человечество, которое, таким образом, становится рабом своей собственной работы», — отмечается в тексте документа.

В дикастериях также отметили, что ИИ способен приносить благо, но нужно быть осторожными и учитывать, что подобный интеллект также может быть источником оружия.

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