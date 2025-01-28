В Ватикане заявили об угрозах искусственного интеллекта

В Ватикане заявили об угрозе обожествления искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) должен служить на благо человека, но его нельзя обожествлять, так как он неспособен заменить настоящих людей. Об этом сообщается в новом богословском документе дикастерий доктрины веры, культуры и образования Antiqua et nova.

«Обращаясь к ИИ как к воспринимаемому "Другому", большему, чем он сам, с которым можно разделить существование и ответственность, человечество рискует создать замену Богу. Однако в конечном итоге обожествляется и поклоняется не ИИ, а само человечество, которое, таким образом, становится рабом своей собственной работы», — отмечается в тексте документа.

В дикастериях также отметили, что ИИ способен приносить благо, но нужно быть осторожными и учитывать, что подобный интеллект также может быть источником оружия.