Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 28 января 2025Силовые структуры

В Запорожской области ФСБ задержала россиянина с бомбой

ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за госизмену, у него нашли СВУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1990 года рождения, который по своей инициативе вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержанный получил от куратора координаты тайника и забрал оттуда самодельное взрывное устройство, взрывчатку и компоненты для изготовления еще одной бомбы. Он хранил их у себя дома, собираясь использовать для совершения террористических преступлений.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене, прохождении обучения в террористических целях и незаконном обороте взрывных устройств.

24 января сообщалось о поимке в Хабаровске россиянина, который собирал сведения об участниках специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Задержанный в Запорожской области за госизмену россиянин заявил о раскаянии на видео
      Последние новости

      Стали известны подробности разгрома ВСУ под Купянском

      Ведущая оборонная компания США призвала Маска избавиться от бюрократии в Пентагоне

      В России резко выросло производство сидра и медовухи

      В Подмосковье изменят правила выделения сертификатов на жилье после скандала с мигрантами

      Популярная певица вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

      В России открыли дело о наследстве скандальной блогерши Лены Миро. Она критиковала отечественных звезд и погибла в США

      Похитившую более 139 миллионов рублей у россиян кибермошенницу осудили

      Селену Гомес раскритиковали за истерику из-за политики Трампа

      В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины

      Без мемов и мискликов. Почему российские компании массово отказываются использовать популярные мессенджеры на работе?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше