В Запорожской области ФСБ задержала россиянина с бомбой

ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за госизмену, у него нашли СВУ

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1990 года рождения, который по своей инициативе вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержанный получил от куратора координаты тайника и забрал оттуда самодельное взрывное устройство, взрывчатку и компоненты для изготовления еще одной бомбы. Он хранил их у себя дома, собираясь использовать для совершения террористических преступлений.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене, прохождении обучения в террористических целях и незаконном обороте взрывных устройств.

24 января сообщалось о поимке в Хабаровске россиянина, который собирал сведения об участниках специальной военной операции.