Задержанный в Запорожской области за госизмену россиянин заявил о раскаянии на видео

ФСБ: Задержанный в Запорожской области признался в работе на Украину

Начало событий в новости В Запорожской области ФСБ задержала россиянина с бомбой

ФСБ показала оперативное видео с задержанием в Запорожской области россиянина, подозреваемого в госизмене. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видны силовики, которые изъяли у мужчины самодельное взрывное устройство (СВУ) и его компоненты, а также взрывчатку. Подозреваемый рассказал, что вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Он раскаивается в содеянном, его мать осталась одна. Мужчина предостерег от сотрудничества с украинской спецслужбой.

По данным ФСБ, гражданин России 1990 года рождения хранил у себя дома СВУ, собираясь его использовать для совершения террористических преступлений.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене, прохождении обучения в террористических целях и незаконном обороте взрывных устройств.