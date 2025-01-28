Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 28 января 2025Бывший СССР

В заявлениях Ермака разглядели нежелание договариваться с Трампом

Депутат Дубинский: Заявления Ермака говорят о нежелании договариваться с Трампом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что плана по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней не существует, говорят о его нежелании договариваться с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В принципе, такие резкие заявления можно позволить себе тогда, когда не будет дальнейшей американской помощи и ты точно решил ни о чем не договариваться», — написал он.

Ранее Ермак заявил, что никакого плана по мирному урегулированию конфликта на Украине за 100 дней не существует в реальности. По его словам, подобные заявления маскируют вбросы.

22 января газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Как отмечают авторы материала, Келлог будет консультировать Трампа по возможным переговорам о разрешении украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский выдвинул условие Трампу по завершению конфликта на Украине. В чем оно заключается?

      Офтальмолог призвала некоторых россиян быть особенно внимательными к здоровью глаз

      Британские экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер

      Россиянин отправился на СВО с ребенком

      Россиянин с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки

      Стало известно о нововведении в WhatsApp

      Две крупные азиатские страны перестали покупать российскую нефть

      На Украине возбудили уголовное дело против экс-командира бригады из-за потери Курахово

      В Крыму повысили выплату за участие в СВО

      В Грузии обвинили ЕС в лицемерии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше