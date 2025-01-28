В заявлениях Ермака разглядели нежелание договариваться с Трампом

Депутат Дубинский: Заявления Ермака говорят о нежелании договариваться с Трампом

Заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что плана по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней не существует, говорят о его нежелании договариваться с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В принципе, такие резкие заявления можно позволить себе тогда, когда не будет дальнейшей американской помощи и ты точно решил ни о чем не договариваться», — написал он.

Ранее Ермак заявил, что никакого плана по мирному урегулированию конфликта на Украине за 100 дней не существует в реальности. По его словам, подобные заявления маскируют вбросы.

22 января газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Как отмечают авторы материала, Келлог будет консультировать Трампа по возможным переговорам о разрешении украинского кризиса.