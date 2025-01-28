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10:22, 28 января 2025Мир

Ведущая оборонная компания США призвала Маска избавиться от бюрократии в Пентагоне

Reuters: Ведущая оборонная компания США призвала Маска к реформам в Пентагоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Одна из ведущих оборонных компаний США General Atomics Aeronautical Systems призвала американского бизнесмена и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) избавится от бюрократии в Пентагоне. Об этом сообщает Reuters.

Гендиректор компании, производящей беспилотники MQ-1 Predator («Хищник») для американской армии, Линден Блю направил Маску письмо, в котором попросил провести реформу системы закупок для национальной обороны США. По мнению главы General Atomics, сейчас она слишком медлительна, забюрократизирована и не успевает реагировать на угрозы со стороны Китая и Ирана.

Кроме того, Блю отметил, что одними из наиболее существенных проблем американского оборонного ведомства являются задержки и перекладывание ответственности, поэтому Белый дом мог бы ускорить процесс закупок вооружений, введя ограничения по времени. Он также предложил внести изменения в систему военных продаж другим странам и сосредоточиться на ракетных технологиях.

Ранее министр спорта Польши Славомир Нитрас призвал поляков к бойкоту продукции компании Tesla после слов ее основателя Маска о нацизме. Он подчеркнул, что полякам необходимо серьезно ответить на действия американского предпринимателя.

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