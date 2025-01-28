Вице-комиссионер НХЛ оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки до конца сезона

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: Овечкин может побить рекорд Гретцки до конца сезона

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до конца нынешнего сезона. Его слова приводит «Чемпионат».

Функционер допустил такое развитие событий. «Он выдающийся хоккеист. Я бы никогда не усомнился в его способностях», — заявил Дэйли.

Ранее вице-комиссионер НХЛ тремя словами оценил возможное выступление сборной России на Кубке мира-2028. «Пока рано говорить», — отметил он.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (875) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 19 шайб.