Life.ru: Зеленский мог заработать за время СВО $60 млрд

За время проведения специальной военной операции (СВО) президент Украины Владимир Зеленский мог заработать 60 миллиардов долларов. Возможные доходы украинского лидера подсчитало издание Life.ru.

Отмечается, что Зеленский мог заработать состояние благодаря нецелевому использованию западной военной и финансовой помощи Украине. За основу подсчета журналисты взяли информацию депутата Верховной Рады Александра Дубинского, заявившего, что команда украинского лидера зарабатывает 36 тысяч долларов в минуту. Таким образом, прибыль за один и три года составляет 18,9 и 60 миллиардов долларов соответственно.

Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что пока республика опустошает свою казну ради Украины, там «царит коррупция и непристойная роскошь». Он добавил, что деньги Франции должны «оставаться дома».