ТАСС: ВСУ уничтожают Красноармейск, атакуя город из артиллерии и РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали уничтожать Красноармейск (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что ВСУ наносят удары из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Украинские бойцы разрушают город и убивают мирных жителей, не покидая его черты.

Кроме того, как отмечается, под удары иногда попадают микрорайоны Шахтерский и Южный. Тяжелая артиллерия ВСУ била по району проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова, уточнили в силовых структурах.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков назвал решающим сражение за Красноармейск. По его словам, город является стратегической точкой всего Донбасса.