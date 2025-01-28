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11:43, 28 января 2025Бывший СССР

ВСУ начали атаковать Красноармейск

ТАСС: ВСУ уничтожают Красноармейск, атакуя город из артиллерии и РСЗО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали уничтожать Красноармейск (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что ВСУ наносят удары из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Украинские бойцы разрушают город и убивают мирных жителей, не покидая его черты.

Кроме того, как отмечается, под удары иногда попадают микрорайоны Шахтерский и Южный. Тяжелая артиллерия ВСУ била по району проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова, уточнили в силовых структурах.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков назвал решающим сражение за Красноармейск. По его словам, город является стратегической точкой всего Донбасса.

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