ТАСС: ВСУ попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке. Об этом сообщил военный, установивший в центре поселка триколор РФ, стрелок 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Талыш, передает ТАСС.

«Пока шел, всем чем могли работали в мою сторону», — заявил российский военнослужащий. Он рассказал, что ВСУ атаковали его из минометов и дронами-камикадзе.

По его словам, украинским войскам было важно не дать установить российский флаг. Талыш преодолел два квартала под массированными атаками ВСУ, чтобы водрузить триколор над центральным зданием в поселке.

27 января в Минобороны России заявили о взятии под контроль Великой Новоселки подразделениями группировки войск «Восток». ВСУ пытались удержать населенный пункт силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в России).