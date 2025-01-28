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10:43, 28 января 2025Бывший СССР

ВСУ попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке

ТАСС: ВСУ попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке. Об этом сообщил военный, установивший в центре поселка триколор РФ, стрелок 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Талыш, передает ТАСС.

«Пока шел, всем чем могли работали в мою сторону», — заявил российский военнослужащий. Он рассказал, что ВСУ атаковали его из минометов и дронами-камикадзе.

По его словам, украинским войскам было важно не дать установить российский флаг. Талыш преодолел два квартала под массированными атаками ВСУ, чтобы водрузить триколор над центральным зданием в поселке.

27 января в Минобороны России заявили о взятии под контроль Великой Новоселки подразделениями группировки войск «Восток». ВСУ пытались удержать населенный пункт силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в России).

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