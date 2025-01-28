Журова сравнила сложность спортивной и политической карьер

Журова заявила, что спортивную карьеру было строить сложнее, чем политическую

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова сравнила спортивную и политическую карьеры. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова призналась, что спортивную карьеру строить сложнее, чем политическую. «В политике всегда можно исправить ошибку, признать ее и пойти дальше. А в спорте исправить ошибку бывает практически невозможно, поскольку тебе дается один шанс», — заявила она.

Депутат отметила, что спортивная карьера помогла ей быстрее войти в политическую среду. «Спорт дал определенные навыки: приходилось летать, не спать и преодолевать большие расстояния. В спорте и политике требуется психологическая устойчивость», — объяснила Журова.

Журова — победительница Игр-2006, двукратная чемпионка мира. Политическую карьеру спортсменка начала в марте 2007 года в качестве депутата Законодательного собрания Ленинградской области. Спустя полгода она была избрана в Госдуму РФ, где работает по настоящее время.