Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
МБА-МАИ
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
14:30, 28 января 2025Спорт

Журова сравнила сложность спортивной и политической карьер

Журова заявила, что спортивную карьеру было строить сложнее, чем политическую
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова сравнила спортивную и политическую карьеры. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова призналась, что спортивную карьеру строить сложнее, чем политическую. «В политике всегда можно исправить ошибку, признать ее и пойти дальше. А в спорте исправить ошибку бывает практически невозможно, поскольку тебе дается один шанс», — заявила она.

Депутат отметила, что спортивная карьера помогла ей быстрее войти в политическую среду. «Спорт дал определенные навыки: приходилось летать, не спать и преодолевать большие расстояния. В спорте и политике требуется психологическая устойчивость», — объяснила Журова.

Журова — победительница Игр-2006, двукратная чемпионка мира. Политическую карьеру спортсменка начала в марте 2007 года в качестве депутата Законодательного собрания Ленинградской области. Спустя полгода она была избрана в Госдуму РФ, где работает по настоящее время.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СБУ организовала доставку для российского генерала. Что ему привезли?

      Украинку заочно осудили в Москве за нападение на посольство России в Киеве

      На Западе заявили о скором освобождении Россией Красноармейска

      В соседней с Россией стране начнут добывать сланцевую нефть

      Трампа обвинили в запугивании Минюста США

      В России предложили делать аборты только по полису ОМС

      Блогеру Шабутдинову снова продлили срок содержания под стражей

      Захарова описала приостановку обучения украинских медиков в Латвии словом на букву «п»

      Раскрыты детали про фигуранта дела о хищениях в Курской области

      ЕС запретит ввоз в Россию консолей PlayStation и Xbox

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше