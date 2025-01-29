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13:16, 29 января 2025Из жизни

12-летний мальчик выжил после нападения акулы в бухте Кораблекрушений

В Австралии акула укусила плававшего в бухте Кораблекрушений 12-летнего мальчика
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

12-летнего мальчика из Австралии госпитализировали после нападения акулы. Об этом пишет Sky News.

В четверг, 23 января, подросток плавал на мелководье в бухте Кораблекрушений в окрестностях города Голд-Кост, когда его укусила акула. Нападение произошло около пяти часов вечера. Не уточняется, какие именно травмы получил плававший мальчик, но известно, что укус пришелся на нижнюю часть тела. Подросток выжил, его вытащили из воды. Прибывшая к месту происшествия скорая увезла его в больницу.

Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Ответственные лица ведут расследование инцидента. Всех посетителей пляжа в окрестностях бухты просят быть осторожными. Размер и вид акулы пока не известен.

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Ранее профессиональный кайтсерфер из Канады рассказал, как в мае лишился ноги во время нападения тигровой акулы весом 500 килограммов. «Я чувствовал, как легко она рвет мою кожу. Сила укуса была такой, что было слышно, как ломаются кости. Моя нога была для нее как печенье», — поделился воспоминаниями он.

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