Готовившийся к теракту ради Украины 18-летний россиянин получил срок за госизмену

В Курске 18-летний россиянин получил 7 лет за подготовку теракта

В Курске 18-летнему россиянину дали семь лет колонии общего режима за госизмену в пользу Украины. Об этом в среду, 29 января, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, осужденный, которого зовут Гагик Григорян, сотрудничал с украинскими спецслужбами. Ему вменяют подготовку к теракту и незаконный оборот взрывчатки.

17 января сообщалось, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении уроженца города Кириши Ленинградской области, задержанного при попытке незаконно пересечь государственную границу в Белгородской области, чтобы попасть на Украину и вступить там в ряды вооруженных формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.