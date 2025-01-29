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13:38, 29 января 2025Силовые структуры

Готовившийся к теракту ради Украины 18-летний россиянин получил срок за госизмену

В Курске 18-летний россиянин получил 7 лет за подготовку теракта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

В Курске 18-летнему россиянину дали семь лет колонии общего режима за госизмену в пользу Украины. Об этом в среду, 29 января, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, осужденный, которого зовут Гагик Григорян, сотрудничал с украинскими спецслужбами. Ему вменяют подготовку к теракту и незаконный оборот взрывчатки.

17 января сообщалось, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении уроженца города Кириши Ленинградской области, задержанного при попытке незаконно пересечь государственную границу в Белгородской области, чтобы попасть на Украину и вступить там в ряды вооруженных формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

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