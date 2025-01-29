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10:19, 29 января 2025Ценности

55-летняя Рене Зеллвегер вышла на публику в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lewis Joly / AP

Американская актриса Рене Зеллвегер пришла на красную дорожку премьеры фильма «Бриджит Джонс, без ума от мальчишки» в Париже в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость вышла на публику в прозрачном платье длины макси из кружева с асимметричным верхом. Упомянутый наряд имел один рукав и разрез на ноге. В качестве обуви артистка выбрала туфли-лодочки на высоких каблуках.

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Стилисты завили светлые волосы в легкие локоны и собрали их в низкий хвост, а визажисты нанесли мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в январе Рене Зеллвегер раскрыла секрет подтянутой фигуры. По словам Зеллвегер, она пробегает по миле в день три раза в неделю — всего около 1,5 километра. Кроме того, в ее режим дня включены приседания.

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