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09:56, 29 января 2025Россия

Россиянка с инвалидностью «сослепу» подписала бумаги и лишилась квартиры

Под Волгоградом 86-летняя инвалид лишилась квартиры, случайно взяв ипотеку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница города Котово Волгоградской области лишилась квартиры. О ситуации, в которой оказалась инвалид второй группы, рассказывает Telegram-канал «V1.RU | Новости Волгограда».

Семь лет назад россиянка взяла кредит. Сын пенсионерки утверждает, что она была введена в заблуждение относительно предмета сделки. «Мать элементарно обманули. (...) Она сослепу расписалась [в договоре]», — заявил горожанин.

Опрошенный каналом юрист отметил, что жилье все равно придется освободить. «Если квартира отдана в залог, то сопротивляться залогодателю очень тяжело. Банк в данном случае имеет право выгнать любого человека», — пояснил он.

Ранее житель Петербурга стал жертвой афериста, который продал его квартиру по поддельным документам. В результате горожанин лишился квартиры стоимостью свыше девяти миллионов рублей. Полиция искала злоумышленника почти год.

ЖЗЛ
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