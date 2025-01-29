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09:06, 29 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал сжечь 99 процентов книг

Блогер Лебедев заявил, что 99 процентов книг бесполезны
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает большинство книг бесполезными, и призвал сжечь их. Такое мнение он озвучил в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Огромное количество книг — полное говно. 99 процентов из них. Их можно сжечь и вообще ни секунды не жалеть», — констатировал дизайнер.

При этом блогер отметил, что существуют книги, из которых можно получить полезные знания, и призвал искать их. Кроме того, по словам Лебедева, благодаря чтению можно узнать об интересном жизненном опыте другого человека, а не получать его самостоятельно. «Иногда ты читаешь книжку, и ты за два дня экономишь себе год жизни», — отметил он. Дизайнер добавил, именно поэтому следует много читать.

Ранее Лебедев рассказал, какой советский фильм он считает самым отвратительным. Таковым он назвал картину «Д'Артаньян и три мушкетера».

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