Бойцы СВО записали видеообращение и потребовали справедливости

Бойцы СВО записали видео, на нем они потребовали справедливости

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение с требованием справедливости. Снятый бойцами ролик опубликовал Telegram-канал «Орловские новости».

На кадрах участники боевых действий обратились к Орловскому областному суду по поводу уголовного дела, возбужденного из-за хищения денег у их сослуживца.

«Украли деньги, которые человек зарабатывал кровью. (...) Просим, чтобы вы отнеслись к этому очень серьезно и наказали этих людей», — говорит мужчина в армейском бушлате с патчем Z на рукаве. «Хотим, чтобы справедливость восторжествовала», — заключил он, предложив отправить фигурантов в зону СВО.

Ранее у участника СВО из Волгограда похитили восемь миллионов рублей. Денежные средства были списаны с банковского счета бойца. Злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело о краже.