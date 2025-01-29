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10:29, 29 января 2025Россия

Бойцы СВО записали видеообращение и потребовали справедливости

Бойцы СВО записали видео, на нем они потребовали справедливости
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Орловские новости»

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение с требованием справедливости. Снятый бойцами ролик опубликовал Telegram-канал «Орловские новости».

На кадрах участники боевых действий обратились к Орловскому областному суду по поводу уголовного дела, возбужденного из-за хищения денег у их сослуживца.

«Украли деньги, которые человек зарабатывал кровью. (...) Просим, чтобы вы отнеслись к этому очень серьезно и наказали этих людей», — говорит мужчина в армейском бушлате с патчем Z на рукаве. «Хотим, чтобы справедливость восторжествовала», — заключил он, предложив отправить фигурантов в зону СВО.

Ранее у участника СВО из Волгограда похитили восемь миллионов рублей. Денежные средства были списаны с банковского счета бойца. Злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело о краже.

Вот это да!
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