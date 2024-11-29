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09:43, 29 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали похитивших 8 миллионов рублей у участника СВО преступников

В Волгограде с банковского счета участника СВО похитили 8 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Волгоградские полицейские задержали преступников, похитивших с банковского счета участника специальной военной операции (СВО) восемь миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным издания, мужчина обратился в отдел полиции с заявлением, что кто-то получил доступ к его личному кабинету в банковском приложении и похитил все деньги. Силовики отследили движение средств со счета и установили, что обналичивание произошло в Казани. Там совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказались три студента местных вузов в возрасте от 17 до 18 лет.

Как выяснили оперативники, потерпевший, отправившись в зону СВО, перестал пользоваться сим-картой и не отвязал ее от банковского приложения. Этим воспользовался один из задержанных — он нашел информацию об этом номере в интернете и взломал онлайн-банк пострадавшего. Таким образом он получил доступ к средствам на счету, а затем вывел их. Ущерб составил почти восемь миллионов рублей.

Злоумышленники потратили деньги на отдых и ставки в онлайн-казино. Все подозреваемые доставлены в Волгоград для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что влюбленная пара обворовала 11 дачных домиков в российском регионе и попалась.

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