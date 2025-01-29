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18:13, 29 января 2025Силовые структуры

Британского журналиста заочного арестовали за переход границы в Курской области

В Курске заочно арестовали снявшего репортаж о вторжении ВСУ в регион британца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Курске Ленинский районный суд заочно арестовал гражданина Великобритании — Джерома Старки — по делу о незаконном пересечении государственной границы России. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ходатайство об аресте британца подало пограничное управление ФСБ после того, как в августе 2024 года иностранец незаконно перешел границу для съемки репортажа о вторжении в регион украинских войск. Джером Старки объявлен в международный и межгосударственный розыск. Как только иностранец ступит на российскую землю или будет экстрадирован, его немедленно отправят в СИЗО.

Ранее сообщалось, что медик Вооруженных сил Украины (ВСУ), который прибыл на Украину в качестве волонтера из Британии, признался в расправах над солдатами.

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