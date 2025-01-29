Часть россиян предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: Опасная погода ожидается на Дальнем Востоке

Сильный снегопад и ветер с порывами до 25-27 метров в секунду ожидаются в ближайшие дни в Приморье, на Сахалине и Курильских островах. Об опасной погоде предупредил жителей Дальнего Востока научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик уточнил, что на Курильские острова обрушатся метели, видимость на дорогах сильно ухудшится. «Очень сложная погода именно на самом юго-востоке страны. Хотя погода теплая», — подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог добавил, что погода продолжает быть теплой на Урале, в Поволжье, Сибири, Якутии, Хабаровском и Приморском краях. Очаги холода наблюдаются только в одной части России — на Чукотке.

Ранее Вильфанд предупредил об аномальной погоде в Москве. Температура воздуха в пятницу, 31 января, будет превышать климатическую ному на 9-10 градусов, а в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля, — на 6-7 градусов.