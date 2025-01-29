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13:30, 29 января 2025Наука и техника

Китайская нейросеть DeepSeek заработала на чипах Huawei

Wccftech: Нейросеть DeepSeek запустили на чипах от Huawei, а не Nvidia
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Китайский стартап DeepSeek запустил одноименную нейросеть на базе процессоров от Huawei. Об этом сообщает издание Wccftech.

Ранее в компании рассказали, что располагают 50 тысячами процессоров Nvidia H100 AI, с помощью которых они обучали модель DeepSeek R1. Однако источники издания заметили, что сама нейросеть работает на основе процессоров от Huawei.

Речь идет о чипах Huawei Ascend 910C, разработанных китайской корпорацией для вычислений искусственного интеллекта (ИИ). По словам журналистов, оборудование Huawei является хорошей альтернативой чипам Nvidia — более дорогим и менее доступным в Китае.

Также авторы медиа отметили, что Huawei запланировала запустить массовое производство чипов в первом квартале года. В том числе, в корпорации ориентируются на повышенный интерес к оборудованию со стороны китайских компаний ByteDance и Tencent.

В материале специалисты развеяли миф о том, что конкурент ChatGPT был обучен и запущен всего за 5 миллионов долларов. По их словам, расходы DeepSeek были сопоставимы с расходами конкурентов, а упомянутые 5 миллионов китайская фирма могла потратить на финальной стадии запуска модели.

В конце января сообщения о запуске DeepSeek обрушили акции американских технокомпаний. В том числе, акции Nvidia рухнули на 10 процентов.

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