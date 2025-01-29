Доходы бюджета от утильсбора подсчитали

Минфин: Утилизационный сбор принес бюджету России 1,1 триллиона рублей

В 2024 году российский бюджет получил 1,1 триллиона рублей за счет утилизационного сбора. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство финансов России.

По его данным, 669 миллиардов пришлись на ввозимые транспортные средства, а 417 — на те, что изготовлены в России. Оказалось, что итоговая сумма в 1,7 раза превысила ту, что собрали в 2023 году по этой статье.

Отмечается, что данный сбор — одна из наиболее быстрорастущих статей доходов казны. В 2023 году этот платеж обеспечил три процента от всех поступлений бюджета. Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, это сопоставимо с прогнозируемыми перечислениями от акцизов и ввозных пошлин.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года суммарные траты россиян на новые машины увеличились почти на 60 процентов и составили около пяти триллионов рублей. Одной из причин такой динамики эксперты назвали повышение утилизационного сбора.