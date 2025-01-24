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08:36, 24 января 2025Экономика

Траты россиян на новые машины рекордно выросли

«Автостат»: В РФ потратили на новые машины рекордные 4,9 трлн рублей в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам 2024 года суммарные траты россиян на новые машины выросли на 57 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли рекордной отметки в 4,9 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования, проведенного аналитиками компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

Предыдущий максимум был установлен в 2023 году. Тогда россияне потратили на новые автомобили в общей сложности 3,13 триллиона рублей. Таким образом, за 12 месяцев объем подобных расходов увеличился на 1,77 триллиона рублей.

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Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого роста трат на новые машины они отнесли заметное увеличение объемов реализации на внутреннем рынке. Так, в 2024 году в России продали 1,57 миллиона новых легковушек, что стало максимальным показателем за пять лет. Глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александр Корнев добавил, что на увеличение трат также повлиял рост цен на автомобили на фоне повышения утильсбора.

В начале октября российские власти повысили утильсбор на 70-85 процентов в зависимости от технических характеристик ввозимых в страну автомобилей. С 2025 года планку вновь подняли. Ожидается, что утильсбор будет повышаться в среднем на 10-20 процентов каждое 1 января вплоть до 2030 года. На этом фоне вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Денис Мигаль не исключил повышения цен на новые машины в этом году на 50 процентов.

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